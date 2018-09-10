В Абхазии 12 сентября объявили днем траура из-за гибели премьер-министра
Власти Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьер-министра республики Геннадия Гагулия
В этот день на территории республики приспустят все флаги и отменят развлекательные передачи. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.
Официальная церемония прощания пройдет 12 сентября с 11:00 до 14:00 в Доме культуры в Гудауте, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.
В пресс-службе главы республики ТАСС рассказали, что пока неизвестно, когда власти подпишут указ об исполняющем обязанности премьер-министра.
Как писали Юга.ру, премьер-министр республики Геннадий Гагулия погиб в ДТП в ночь на 9 сентября. Автомобиль, в котором ехал чиновник, упал в кювет. В больницу попали три человека, премьер-министр скончался.
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