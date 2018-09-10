В Абхазии 12 сентября объявили днем траура из-за гибели премьер-министра

Власти Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьер-министра республики Геннадия Гагулия

В этот день на территории республики приспустят все флаги и отменят развлекательные передачи. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

Официальная церемония прощания пройдет 12 сентября с 11:00 до 14:00 в Доме культуры в Гудауте, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба.

В пресс-службе главы республики ТАСС рассказали, что пока неизвестно, когда власти подпишут указ об исполняющем обязанности премьер-министра.