Банк УРАЛСИБ предложил юбилейный вклад «Мы вместе» со ставкой 6,8%

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В честь своего 30-летнего юбилея банк УРАЛСИБ представил специальный вклад «Мы вместе» с повышенной доходностью 6,8%

Юбилейный вклад открывается в рублях или долларах на срок 367 дней. По выбору вкладчика проценты выплачиваются ежедневно на отдельный счет или капитализируются — то есть причисляются к сумме вклада. Процентные ставки составляют 6,58% годовых в рублях и 2,27% годовых в долларах. С учетом ежедневной капитализации процентов доходность по вкладу составит соответственно 6,8% и 2,3% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей или 2 тыс. долларов. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены, отметили в пресс-службе банка.

Подробную информацию и полные условия по специальному вкладу «Мы вместе» можно получить в отделениях банка УРАЛСИБ, по бесплатному номеру телефона 8-800-250-57-57 или на сайте компании.

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