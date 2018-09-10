В Махачкале подросток залез на поезд и получил более 60% ожогов тела

В Махачкале проводят доследственную проверку по факту удара током подростка на поезде 9 сентября

По версии следствия, примерно в 15:00 на станции «Махачкала» 14-летний подросток поднимался на вагон-цистерну грузового поезда, когда его ударило током высокого напряжения. Мальчика доставили в реанимацию с 63% ожогов тела.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родителей подростка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.