В Махачкале подросток залез на поезд и получил более 60% ожогов тела

Дагестан

Распечатать

В Махачкале проводят доследственную проверку по факту удара током подростка на поезде 9 сентября

По версии следствия, примерно в 15:00 на станции «Махачкала» 14-летний подросток поднимался на вагон-цистерну грузового поезда, когда его ударило током высокого напряжения. Мальчика доставили в реанимацию с 63% ожогов тела.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родителей подростка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Дети Поезда Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кубанские врачи провели сложную операцию по удалению пораженного раком крестца
Возле Горячего Ключа произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи
Мэр Геленджика Хрестин покинул пост. Исполняющим обязанности главы курорта стал Алексей Богодистов
На Ставрополье мужчина украл 39 породистых голубей
В Сочи на улице произошла перестрелка. Следователи ищут ее участника
В Адыгее спасатели нашли тело сорвавшегося с обрыва туриста из Ильского

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале