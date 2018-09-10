В Дагестане пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Дагестан

Распечатать

Пропавшую 6 сентября в Кизилюртовском районе девочку нашли мертвой

Тело ребенка обнаружили 9 сентября на берегу реки, недалеко от моста возле села Костек Хасавюртовского района. Следов насильственной смерти не было, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Дагестану.

Эту информацию подтверждают волонтеры организации «Лиза Алерт» на своей странице «Вконтакте». Члены отряда также принимали участие в поисках девочки.

Как сообщали Юга.ру, 6 сентября в 13:00 шестилетняя девочка вышла из дома в селе Чонтаул и не вернулась.

Дети смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кубанские врачи провели сложную операцию по удалению пораженного раком крестца
Возле Горячего Ключа произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи
Мэр Геленджика Хрестин покинул пост. Исполняющим обязанности главы курорта стал Алексей Богодистов
На Ставрополье мужчина украл 39 породистых голубей
В Сочи на улице произошла перестрелка. Следователи ищут ее участника
В Адыгее спасатели нашли тело сорвавшегося с обрыва туриста из Ильского

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале