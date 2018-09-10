В Дагестане пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую 6 сентября в Кизилюртовском районе девочку нашли мертвой

Тело ребенка обнаружили 9 сентября на берегу реки, недалеко от моста возле села Костек Хасавюртовского района. Следов насильственной смерти не было, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Дагестану.

Эту информацию подтверждают волонтеры организации «Лиза Алерт» на своей странице «Вконтакте». Члены отряда также принимали участие в поисках девочки.