В Дагестане пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
Дагестан Ксения Мареич
Пропавшую 6 сентября в Кизилюртовском районе девочку нашли мертвой
Тело ребенка обнаружили 9 сентября на берегу реки, недалеко от моста возле села Костек Хасавюртовского района. Следов насильственной смерти не было, сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Дагестану.
Эту информацию подтверждают волонтеры организации «Лиза Алерт» на своей странице «Вконтакте». Члены отряда также принимали участие в поисках девочки.
Как сообщали Юга.ру, 6 сентября в 13:00 шестилетняя девочка вышла из дома в селе Чонтаул и не вернулась.
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