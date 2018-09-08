В Адыгее легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Погибли два человека

На участке дороги Майкоп — Гузерипль днем 8 сентября произошла автомобильная авария, жертвами которой стали два человека

Около 14:00 недалеко от поселка Первомайского 58-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком ЗИЛ, груженым дровами. После удара «десятка» загорелась, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

На месте аварии скончались водитель легковушки и его 56-летняя пассажирка, оба — жители Майкопского района.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель ВАЗ-2110. Обстоятельства ДТП устанавливаются.