В Адыгее легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Погибли два человека
Адыгея Маша Томилина
На участке дороги Майкоп — Гузерипль днем 8 сентября произошла автомобильная авария, жертвами которой стали два человека
Около 14:00 недалеко от поселка Первомайского 58-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком ЗИЛ, груженым дровами. После удара «десятка» загорелась, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
На месте аварии скончались водитель легковушки и его 56-летняя пассажирка, оба — жители Майкопского района.
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель ВАЗ-2110. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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