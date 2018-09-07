В Дагестане пропала шестилетняя девочка

В Кизилюртовском районе Дагестана 6 сентября пропал шестилетний ребенок

Девочка вышла из дома в селе Чонтаул 6 сентября в 13:00 и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Дагестану.

В ведомстве отметили, что это второй случай исчезновения ребенка в республике за последние два месяца. Как писали Юга.ру, 29 июля в Каспийске пропала восьмилетняя девочка. Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по п. «в». ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).