В Дагестане пропала шестилетняя девочка
В Кизилюртовском районе Дагестана 6 сентября пропал шестилетний ребенок
Девочка вышла из дома в селе Чонтаул 6 сентября в 13:00 и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Дагестану.
В ведомстве отметили, что это второй случай исчезновения ребенка в республике за последние два месяца. Как писали Юга.ру, 29 июля в Каспийске пропала восьмилетняя девочка. Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по п. «в». ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).
Через несколько дней мать пропавшей записала видео с обращением к похитителям и попросила вернуть дочь ради выкупа. На сегодняшний день о местонахождении девочки ничего неизвестно.
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