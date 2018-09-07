В Дагестане пропала шестилетняя девочка

Дагестан

Распечатать

В Кизилюртовском районе Дагестана 6 сентября пропал шестилетний ребенок

Девочка вышла из дома в селе Чонтаул 6 сентября в 13:00 и не вернулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Дагестану. 

В ведомстве отметили, что это второй случай исчезновения ребенка в республике за последние два месяца. Как писали Юга.ру, 29 июля в Каспийске пропала восьмилетняя девочка. Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по п. «в». ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Через несколько дней мать пропавшей записала видео с обращением к похитителям и попросила вернуть дочь ради выкупа. На сегодняшний день о местонахождении девочки ничего неизвестно.

Дети Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сочинцам отменили пропуска в пограничную зону
В Дагестане пропала шестилетняя девочка
В Геленджике из-за непогоды отменили полеты на «Гидроавиасалоне»
Глава Новороссийска поручил повторно обследовать ливневки из-за ночного подтопления улиц
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия — Турция
В Краснодаре задержали координатора штаба Навального. Накануне в полиции ему сказали, что его не разыскивают

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале