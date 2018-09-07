В Ростове из-за ремонта ограничат движение по улицам Малиновского и Нансена

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение транспорта по улицам Малиновского и Нансена

Из-за ремонта южного и северного путепроводов по ул. Нансена — пр. Михаила Нагибина с 13 сентября организуют одностороннее движение по Фрунзе на участке от Буденновского проспекта до Стадионной в западном направлении.

С 8 сентября по 15 декабря вдоль путепровода по улице Нансена до Нагибина ограничат движение транспорта.

В связи с установкой ливневой канализации по улице 2-я Краснодарская по Малиновского в створе доме № 3 на одной полосе с 15 сентября по 10 октября будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 7 сентября на перекрестке Северной и Коммунаров ограничат движение.

Дороги Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре изменят маршруты двух автобусов из-за ремонта на перекрестке Калинина и Тургенева
Синоптики заверили Аксенова, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотными
На Кубани автобус насмерть сбил женщину
В Анапе запретили купание из-за гроз и смерчей
Сочинцам отменили пропуска в пограничную зону
В Дагестане пропала шестилетняя девочка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале