В Ростове из-за ремонта ограничат движение по улицам Малиновского и Нансена

В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение транспорта по улицам Малиновского и Нансена

Из-за ремонта южного и северного путепроводов по ул. Нансена — пр. Михаила Нагибина с 13 сентября организуют одностороннее движение по Фрунзе на участке от Буденновского проспекта до Стадионной в западном направлении.

С 8 сентября по 15 декабря вдоль путепровода по улице Нансена до Нагибина ограничат движение транспорта.

В связи с установкой ливневой канализации по улице 2-я Краснодарская по Малиновского в створе доме № 3 на одной полосе с 15 сентября по 10 октября будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.