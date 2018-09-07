В Ростове из-за ремонта ограничат движение по улицам Малиновского и Нансена
В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение транспорта по улицам Малиновского и Нансена
Из-за ремонта южного и северного путепроводов по ул. Нансена — пр. Михаила Нагибина с 13 сентября организуют одностороннее движение по Фрунзе на участке от Буденновского проспекта до Стадионной в западном направлении.
С 8 сентября по 15 декабря вдоль путепровода по улице Нансена до Нагибина ограничат движение транспорта.
В связи с установкой ливневой канализации по улице 2-я Краснодарская по Малиновского в створе доме № 3 на одной полосе с 15 сентября по 10 октября будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 7 сентября на перекрестке Северной и Коммунаров ограничат движение.
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