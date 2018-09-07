В Третьяковской галерее выставят картины 20 победителей детского конкурса «Поколение М»

Компания МТС и Третьяковская галерея определили победителей всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» в конкурсе «Авангардист»

В числе победителей оказались две юные жительницы Астрахани — Милана Максютова и Азалия Ягафарова. В качестве приза они получили возможность выставить в Третьяковской галерее свои работы, выполненные в технике лучизм.

Онлайн-состязание юных художников проходило на протяжении года на сайте проекта pokolenie.mts.ru. Участники в возрасте от 11 до 18 лет прошли серию уникальных видео-уроков от ведущих педагогов Третьяковской галереи и создали собственную картину в технике лучизма — одной из первых систем беспредметной живописи в истории авангарда.

Экспозиция победителей конкурсной программы откроется в Третьяковской галерее на Крымском Валу осенью 2018 года одновременно со стартом выставки картин создателя направления лучизм Михаила Ларионова. Помимо работ Миланы Максютовой и Азалии Ягафаровой, там представят произведения еще 18 ребят из 11 регионов России.

«Проект "Поколение М" — платформа для раскрытия и развития талантов подрастающего поколения за счет использования современных технологий. С помощью нестандартных инструментов мы ищем молодые таланты и даем им уникальные возможности, которые могут стать для них трамплином в большой творческой карьере. Мы рады видеть наших астраханских ребят в числе призеров проекта и надеемся, что их пример заставит других активно участвовать в конкурсах "Поколения М"», — заключил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» создан и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.