Под Майкопом на восемь месяцев закроют мост по дороге в горную Адыгею

Упрдор «Черноморье» 5 октября более чем на полгода закроет мост через реку Белую для проведения капитального ремонта

Работы планируют завершить 30 мая 2019 года, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Мост находится за поселком Победа в 11 км от Майкопа и соединяет дорогу, которая ведет в горную часть Адыгеи. Чтобы попасть в поселок Гузерипль или на плато Лагонаки, дорожники разработали схему объезда.

Альтернативный путь проходит через поселок Удобный и по улице Подлесной Майкопа через поселок Краснооктябрьский по улице Кубанской. Из восточной части Майкопа машинам придется ехать через поселок Тульский.

Реконструкция моста проводится в рамках капремонта подъездной дороги А159 от Майкопа к Кавказскому биосферному заповеднику.