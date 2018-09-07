На чеченском горнолыжном курорте «Ведучи» хотят установить две новые канатные дороги
На горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне в 2019 году планируют установить две новые канатные дороги
Об этом на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике сообщил Антон Чудаев — гендиректор компании «Пома», которая занимается разработкой и изготовлением канатных транспортных систем. Он рассказал, что в феврале Корпорация развития Северного Кавказа, АО «Курорты Северного Кавказа» и французская компания «Пома» заключили договор о создании совместного производства «Национальные канатные дороги».
Производственная площадка расположена в Кабардино-Балкарии. В 2019 году планируют произвести две канатные дороги. Они будут предназначены для горнолыжных комплексов. Их собираются установить на территории чеченского курорта «Ведучи». Чудаев пояснил, что компоненты дороги на 21% будут произведены в России.
Представитель компании отметил, что сейчас создают план производственных цехов, набирают персонал. Производство начнут с 2019 года. Ожидается, что «Национальные канатные дороги» принесут в федеральный бюджет в 2018–2028 годах от 212 млн до 1 млрд рублей налога на прибыль, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в январе «Ведучи» запустили как горнолыжный курорт. В дальнейшем территория «Ведучи» займет около 1,5 тыс. га. Развитие курорта планируется осуществлять в три этапа. В июне курорт открыл свой первый летний сезон.
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