Певица Валерия стала народной артисткой Кабардино-Балкарии

Российскую певицу Валерию удостоили звания «Народная артистка Кабардино-Балкарской Республики»

Соответствующий указ 6 сентября был опубликован на сайте главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. В документе говорится, что певице присвоили звание «за большие заслуги в области музыкального искусства».

Накануне певица выступила на праздничном концерте, посвященном Дню государственности региона и Дню города Нальчика.

«Я очень люблю приезжать сюда, поздравляю всех вас с праздником, теперь уже и моим, Днем государственности Кабардино-Балкарии. Желаю республике дальнейшего процветания и всем жителям простого счастья», — цитирует артистку ТАСС.

Валерия удостоена государственных званий «Заслуженная артистка России», «Народный артист Российской Федерации» и ордена Дружбы.