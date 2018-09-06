В Ростовской области тушат природный пожар площадью 10 га, повреждены постройки

В Азовской районе Ростовской области горит трава между хутором Дугино и селом Рогожкино

Сообщение о возгорании растительности на западной окраине Дугино поступило спасателям около 11 часов 6 сентября. К 13 часам пожару был присвоен 3-й ранг, тушение затруднено из-за сильного ветра.

«По состоянию на 17:00 пройдено огнем более 10 га сухой растительности, что стало следствием распространения огня до с. Рогожкино. В 17:07 очаг пожара был локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, в результате пожара поврежден один жилой дом, один строящийся и три хозяйственные постройки, передает «Интерфакс». Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации огня от МЧС привлечены 114 человек и 26 единиц техники.