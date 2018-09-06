Жители Адыгеи пожаловались омбудсмену на заросли амброзии

Адыгея

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В аппарат уполномоченного по правам человека в Адыгее Анатолия Осокина поступило 30 жалоб по поводу плохой работы по уничтожению амброзии

«Анализ показал, что служба, ответственная за наведение порядка в этой сфере, должна серьезно усилить работу с организациями, на территории которых присутствуют очаги произрастания амброзии. К ответственности были привлечены только 18 граждан в частном секторе», — рассказал Осокин.

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По данным Адыгейского межрайонного отдела Россельхознадзора, с начала сентября шестерых жителей Кошехабльского района привлекли к ответственности за то, что они не убрали амброзию.

Как сообщали Юга.ру, в мае сербский ученый Милош Станкович презентовал в Адыгее изобретенный нехимический способ борьбы с амброзией, основанный на использовании электрических импульсов, воздействующих на корневую систему растений. В результате сорная растительность мгновенно погибает.

Здравоохранение
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