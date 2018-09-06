В Дагестане автомобиль вылетел в кювет. Погиб один человек и пострадали двое

В Ногайском районе Дагестана 5 сентября в ДТП погиб человек и еще двое пострадали

Авария произошла на 46-м км трассы Кочубей — Южно-Сухокумск в 3:30.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. Двоих пассажиров, находившихся в машине, доставили в больницу с увечьями разной степени тяжести, сообщает пресс-служба МВД РФ по Респубике Дагестан.