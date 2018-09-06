На пляжах Махачкалы нашли бактерию холеры

Управление Роспотребнадзора по Дагестану внесло в адрес мэра Махачкалы представление об устранении нарушений санитарных норм на пляжах республиканского центра

Соответствующая информация появилась 5 сентября на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований морской воды на пляжах Махачкалы, которые провели в конце мая, более 45% проб не соответствовало по микробиологическим показателям. После этого ведомство ввело запрет на купание в прибрежной полосе Махачкалы, предписав руководителям пляжей разместить объявления о запрете купания, а также через громкоговорители ежедневно сообщать отдыхающим об ограничениях.

В течение лета администрация Махачкалы, юрлица и индивидуальные предприниматели, в ведении которых находятся рекреационные зоны, не привели пляжи в порядок, из-за чего в городе сохраняется высокий показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Так, уровень заболеваемости ОКИ за пять месяцев вырос на 4,8%.

Кроме того, Дагестанская противочумная станция обнаружила холероподобные вибрионы в морской воде возле поселка Сулак.

30 июля Роспотребнадзор направил прокурору Дагестана Денису Попову три постановления о нарушениях санитарного законодательства в работе пляжей Махачкалы. Прокуратура города подтвердила факты нарушений и 20 августа внесла в адрес временно исполняющего обязанности главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова представление об устранении нарушений.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2015 года в Каспийском море возле пляжей Махачкалы уже находили бактерии холеры.