В Адыгее задержали троих кубанцев, торговавших солью и спайсом

В Адыгее задержали троих жителей Краснодарского края, которые продавали наркотики

Они вели торговлю солью и спайсом в Майкопе через интернет с использованием тайниковых закладок. Во время задержания у мужчин нашли 46 свертков с наркотиками.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении наркоторговцев возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой)», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.