Канатоходец из Дагестана без страховки прошел между небоскребами в Грозном

Дагестанский канатоходец Расул Абакаров 5 сентября прошел между двумя высотными зданиями комплекса «Грозный-Сити»

Он преодолел дистанцию в 50 метров без страховки. На переход канатоходец потратил три минуты. Высота составляла около 100 метров.

«Канат был натянут между 32-этажной гостиницей "Грозный-Сити" и 40-этажной башней. Идти пришлось немного вверх под наклоном в десять градусов», — пояснил Абакаров.

Прохождение между небоскребами он посвятил 200-летию Грозного. Абакаров рассказал, что подготовился к этому за несколько дней, за страховку и техническую часть отвечал его отец, который также является канатоходцем.

Абакаров добавил, что планирует 5 октября, в День города Грозного, повторить переход в более усложненном виде, сообщает РИА «Новости».