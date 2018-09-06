Спасатели помогли туристам из Ейска, которые заблудились в горах Адыгеи

Адыгея

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В Адыгее спасатели нашли и вывели к турбазе семью из Ейска, которая заблудилась во время пешеходной экскурсии в горах

5 сентября в 20:30 житель Ейска связался с МЧС и сообщил, что его семья заблудилась. Спасатели поддерживали телефонную связь с туристами, что помогло быстро обнаружить их.

Туристов нашли в районе лесного массива недалеко от водопада Университетского. Проехав каньон реки Мезмай, спасатели увидели костер и нашли заблудившихся. Их доставили на турбазу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, 3 сентября сотрудники МЧС Адыгеи сняли жителя Майкопа с карниза четвертого этажа.

МЧС Розыск людей
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