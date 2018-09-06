В Ростовской области на трассе во время движения загорелся КамАЗ
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростовской области 5 сентября на трассе М4 «Дон» загорелся грузовик
Это произошло в 12:00 на 984-м километре дороги. Во время движения КамАЗа загорелась его кабина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
За рулем находился 29-летний парень. Никто не пострадал. По факту проводят проверку.
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