В Ростовской области на трассе во время движения загорелся КамАЗ

В Ростовской области 5 сентября на трассе М4 «Дон» загорелся грузовик

Это произошло в 12:00 на 984-м километре дороги. Во время движения КамАЗа загорелась его кабина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

За рулем находился 29-летний парень. Никто не пострадал. По факту проводят проверку.