Минфин поддержал повышение штрафов за езду без ОСАГО

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В Министерстве финансов РФ выступили за повышение штрафов за езду без ОСАГО

Штраф должен быть соразмерным с экономической выгодой, которую получает водитель, отказавшийся от покупки полиса, сообщает 6 сентября РИА «Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. 

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«Автомобилисты без полиса представляют общественную опасность. В случае нарушений ПДД люди, виноватые в аварии и не имеющие ОСАГО, не возместят мне ущерб», — отметил замминистра.

Он напомнил, что за отсутствие ОСАГО водитель должен заплатить штраф от 500 до 800 рублей.

Автомобили Министерство финансов РФ ОСАГО
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