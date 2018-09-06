Минфин поддержал повышение штрафов за езду без ОСАГО
Вся Россия Ксения Мареич
В Министерстве финансов РФ выступили за повышение штрафов за езду без ОСАГО
Штраф должен быть соразмерным с экономической выгодой, которую получает водитель, отказавшийся от покупки полиса, сообщает 6 сентября РИА «Новости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
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«Автомобилисты без полиса представляют общественную опасность. В случае нарушений ПДД люди, виноватые в аварии и не имеющие ОСАГО, не возместят мне ущерб», — отметил замминистра.
Он напомнил, что за отсутствие ОСАГО водитель должен заплатить штраф от 500 до 800 рублей.
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