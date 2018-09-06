В Карачаево-Черкесии нашли каменный склеп времен Средневековья

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии археологи обнаружили средневековый каменный склеп, датируемый VIII–X веками

Раскопки проводили на территории Нижне-Архызского городища. Сотрудник Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника 5 сентября рассказал, что это прочный склеп. Его стены выложены камнями, в центре находится каменный саркофаг, закрытый плитой. По его словам, захоронение пустое. Из предметов древности там был только старинный кувшин, сообщает «Интерфакс».

Сотрудник музея отметил, что, с учетом тщательности строения, склеп принадлежал знатному и богатому чиновнику того времени.

Археологи предполагают, что склеп могли разграбить еще в древности. Также это может быть кенотаф — надгробный памятник, который не содержит останков покойного. Сейчас находку изучают специалисты.