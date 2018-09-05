В Ростове застройщика гостиницы, где при пожаре погибли два человека, будут судить за нарушения

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту пожара в гостинице Torn House в центре Ростова-на-Дону, где погибли два человека

Как сообщали Юга.ру, пожар в гостинице на ул. Семашко, 50б произошел 21 сентября 2017 года. Пожарные нашли на месте трагедии тела двух погибших.

«По версии следствия, в номере № 5 отеля Torn House произошло возгорание, охваченная огнем занавеска вылетела из номера и зацепилась за фасад здания, который в течение нескольких минут был полностью охвачен пламенем. От отравления угарным газом скончались администратор и горничная отеля. Два постояльца, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнули из окна второго этажа, причинив себе повреждения конечностей. Кроме того, огонь повредил припаркованные рядом с отелем 10 автомобилей», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Подозреваемым по нему проходит директора ООО «Строительная компания Альпстрой». Следствие полагает, что именно он с целью извлечения материальной выгоды допустил нарушения при строительстве.

«Установлено, что причинами быстрого распространения пламени, наступления тяжких последствий и причинения крупного ущерба явилось нарушение технологии строительства фасада (не предусмотрены технические решения по отсечению пламени — т. н. пожарные отсечки) и использование при отделке фасада композитных панелей, относящихся к сильно горючим материалам, запрещенным при строительстве фасадов общественных зданий», — уточнили в СКР.

Сейчас директор компании находится под домашним арестом. Дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее выяснилось, что здание было введено в эксплуатацию через суд. Однако тогда в качестве застройщика называлось ООО «Панорама».