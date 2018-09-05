Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков и глава Адыгеи обсудили развитие спорта в республике

Российский боец, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков 5 сентября посетил Майкоп в качестве советника руководителя Росмолодежи

Бату Хасиков обсудил с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым вопросы развития массового спорта в республике. На встрече предложили проводить в Адыгее соревнования по воркауту, строить площадки и приглашать известных спортсменов.

В ходе визита в республику кикбоксер провел мастер-класс для сотрудников правоохранительных органов, а также встретился со студентами Адыгейского государственного университета в рамках клуба «Диалог на равных» и обсудил с ними вопросы поддержки молодежных инициатив.