Чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков и глава Адыгеи обсудили развитие спорта в республике

Партнерский Адыгея

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Российский боец, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков 5 сентября посетил Майкоп в качестве советника руководителя Росмолодежи

Бату Хасиков обсудил с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым вопросы развития массового спорта в республике. На встрече предложили проводить в Адыгее соревнования по воркауту, строить площадки и приглашать известных спортсменов.

В ходе визита в республику кикбоксер провел мастер-класс для сотрудников правоохранительных органов, а также встретился со студентами Адыгейского государственного университета в рамках клуба «Диалог на равных» и обсудил с ними вопросы поддержки молодежных инициатив.

Визит Бату Хасикова в Майкоп был организован при содействии группы компаний AXIS, которой руководит депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Рустам Калашаов.

Майкоп Молодежная политика Мурат Кумпилов
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