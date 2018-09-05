В России за полгода на 15% сократился тираж выпущенных книг

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В России тираж выпущенных книг с января по июнь снизился на 15% по сравнению с показателями первого полугодия 2017 года

Об этом 5 сентября рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский на открытии 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

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По его словам, эксперты сравнивали показатели продаж за первое полугодие 2017 года и аналогичный период нынешнего года. Выпуск книг по количеству наименований снизился на 3%, по тиражу — на 15%, пишет ТАСС.

Во втором полугодии, как правило, показатели продаж вырастают, отметил глава Роспечати.

«Мы надеемся, что по итогам года выйдем на традиционные показатели, когда в стране выпускают около 125 тыс. наименований книг общим тиражом около 450 млн экземпляров», — сказал Сеславинский.

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