В России за полгода на 15% сократился тираж выпущенных книг

В России тираж выпущенных книг с января по июнь снизился на 15% по сравнению с показателями первого полугодия 2017 года

Об этом 5 сентября рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский на открытии 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

По его словам, эксперты сравнивали показатели продаж за первое полугодие 2017 года и аналогичный период нынешнего года. Выпуск книг по количеству наименований снизился на 3%, по тиражу — на 15%, пишет ТАСС.