В России за полгода на 15% сократился тираж выпущенных книг
В России тираж выпущенных книг с января по июнь снизился на 15% по сравнению с показателями первого полугодия 2017 года
Об этом 5 сентября рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский на открытии 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.
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По его словам, эксперты сравнивали показатели продаж за первое полугодие 2017 года и аналогичный период нынешнего года. Выпуск книг по количеству наименований снизился на 3%, по тиражу — на 15%, пишет ТАСС.
Во втором полугодии, как правило, показатели продаж вырастают, отметил глава Роспечати.
«Мы надеемся, что по итогам года выйдем на традиционные показатели, когда в стране выпускают около 125 тыс. наименований книг общим тиражом около 450 млн экземпляров», — сказал Сеславинский.
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