В Ростовской области поезд насмерть сбил военнослужащего

Ростовская область

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В Новочеркасске ночью 5 сентября поезд насмерть сбил военнослужащего

По версии следствия, на станции Локомотивстрой возле Новочеркасска поезд № 549 сообщением Адлер — Тольятти сбил 24-летнего военнослужащего. Молодой человек пытался перебежать пути в неположенном месте прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил машинистов поезда. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

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