В Кисловодске новорожденная девочка умерла во время сна со своей двухлетней сестрой

В Кисловодске проводят доследственную проверку по факту смерти новорожденной девочки 2 сентября

Тело девочки, которая родилась 9 августа, нашли в одном из домов города. По предварительным данным, ребенок спал в кровати со своей двухлетней сестрой, которая могла перекрыть рукой доступ воздуха младенцу.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются родственники ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.