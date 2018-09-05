В Кисловодске новорожденная девочка умерла во время сна со своей двухлетней сестрой
Ставропольский край Валерия Дульская
В Кисловодске проводят доследственную проверку по факту смерти новорожденной девочки 2 сентября
Тело девочки, которая родилась 9 августа, нашли в одном из домов города. По предварительным данным, ребенок спал в кровати со своей двухлетней сестрой, которая могла перекрыть рукой доступ воздуха младенцу.
Следователь осмотрел место происшествия. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваются родственники ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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