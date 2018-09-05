В Ставропольском крае три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

На Ставрополье 5 сентября в ДТП попал рейсовый автобус Баку — Краснодар

Авария случилась в 5:10 на трассе Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды в Буденновском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes не справился с управлением и врезался в грузовую «Газель». Двух пассажиров автобуса и одного пассажира «Газели» госпитализировали.

В автобусе находилось 33 пассажира и два водителя. Водитель мог уснуть за рулем. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщает ТАСС.