Минприроды и заповедники выступили против воздушных шаров. Из-за них гибнут животные и загрязняется природа

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и работники заповедников считают воздушные шары угрозой экологии глобального масштаба

С инициативой об ограничениях в проведении акций с использованием воздушных шаров выступили руководители дальневосточных особо охраняемых природных территорий: Кроноцкого (Камчатский край) и Магаданского (Магаданская область) заповедников, национального парка «Земля леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Заповедное Приамурье» (Хабаровский край). Ее поддержал министр Кобылкин.

Глава Минприроды отметил, что массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой частью праздников или мероприятий, в том числе экологических акций. По мнению экспертов, это способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю», — заявил министр.

По словам директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленока, в заповеднике неоднократно зафиксированы случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и наземных млекопитающих, обитающих на побережье, в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением.

«Именно поэтому сегодня мы выступаем с призывом к организаторам массовых мероприятий по всей России отказаться от запуска в небо шаров — действия, ставшего в последнее время традиционным, но остающегося необдуманным и губительным для природы», — отметил Шпиленок.

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов отметил, что гелиевые шары способны улететь на расстояние более 80 км от места, где были выпущены. В свою очередь директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной подчеркнул, что шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду.

«Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом, для рыб, птиц и млекопитающих. Призываю организаторов мероприятий не использовать воздушные шары, ведь чтобы сплотить людей существует множество безопасных альтернатив — высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшит экологическую обстановку в целом», — сказал Бережной.

По словам замдиректора по науке ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Евгении Бисикаловой, шар может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. В итоге экологи всего мира все чаще отмечают случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО. Кроме того, гелиевые шары значительно загрязняют экосистему: разлагается латекс около 4 лет.