Житель Ростовской области получил 11 лет колонии за подготовку теракта в ТЦ
Северо-Кавказский окружной военный суд 4 сентября вынес приговор Максиму Мартынову за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска
Следствие установило, что в 2012 году 31-летний несудимый житель поселка Персиановский принял ислам. В мае 2017 года он с сообщником планировал совершить теракт в торговом центре «Арбат» в Новочеркасске.
При обыске у Мартынова изъяли три тротиловые шашки общей массой около 600 граммов с электродетонатором и боевую гранату РГД-5.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (Приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он находится под стражей с мая 2017 года.
Суд приговорил Мартынова к 11 годам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 14 августа обвиняемый в подготовке теракта в ТЦ полностью признал свою вину.
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