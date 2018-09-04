В Дагестане в аварии погибли четыре человека
Дагестан Валерия Дульская
На трассе в Дагестане 4 сентября погибли четыре человека
Авария произошла на трассе «Кавказ» в Кумторкалинском районе Дагестана. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Priora и машина Hyundai Solaris.
В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливается причина ДТП.
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