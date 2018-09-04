В Адыгее спасатели сняли мужчину с окна четвертого этажа

Адыгея

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Сотрудники МЧС Адыгеи сняли жителя Майкопа с карниза четвертого этажа девятиэтажного дома

Инцидент произошел 3 сентября около 21:30 на улице Чкалова, 74.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили мужчину, который стоял за окном на карнизе и держался за раму, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Спасатели вместе с матерью мужчины стали беседовать с ним и убеждать вернуться в квартиру. В итоге он перестал сопротивляться и залез обратно. После этого его передали сотрудникам полиции и медиком скорой помощи.

Как сообщали Юга.ру, накануне ставропольские спасатели сняли четырехлетнюю девочку с карниза третьего этажа, которая с годовалым ребенком оказалась запертой в квартире.

Майкоп МЧС Происшествия
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