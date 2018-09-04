На Ставрополье подросток расстрелял отца из-за нежелания помогать по хозяйству

Ставропольский край

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В Ипатовском городском округе 3 сентября 17-летний парень расстрелял отца из ружья

По данным следствия, утром в поселке Красочном мужчина попросил сына помочь ему с хозяйственными работами на животноводческой точке. Тогда 17-летний парень взял ружье отца и выстрелил в него не менее 12 раз.

Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Назначили судебно-медицинскую экспертизу, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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