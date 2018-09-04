В Ставрополе спасатели сняли четырехлетнюю девочку с карниза третьего этажа

Ставропольский край

Распечатать

В Ставрополе сотрудники краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) сняли ребенка с карниза многоэтажки

Читайте также:

Вечером 2 августа жители краевого центра сообщили в спасательную службу, что в открытом окне третьего этажа общежития между карнизом и подоконником сидит девочка и зовет маму. До приезда спасателей жильцы многоэтажки развернули на улице одеяло на случай, если ребенок сорвется.

Сотрудники ПАСС подставили к окну лестницу и через нее попали в квартиру, где помимо четырехлетней девочки в кроватке лежал годовалый ребенок. Спасатели нашли на холодильнике запасные ключи и изнутри открыли дверь, после чего передали детей полицейским и медикам скорой помощи, рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Дети МЧС Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Инвесторы из Иордании планируют построить в Адыгее медицинский центр за 20 млн долларов
На Ставрополье нашли гранатомет в болоте у железной дороги
В центре Краснодара загорелась хозпостройка
В Краснодаре врачи успешно пересадили кожу лица десятерым пациентам
В Краснодаре изменят автобусный маршрут № 189А
«Сочи Парк» украсили девятиметровым граффити со сказочными персонажами

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале