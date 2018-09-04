В Ставрополе спасатели сняли четырехлетнюю девочку с карниза третьего этажа

В Ставрополе сотрудники краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) сняли ребенка с карниза многоэтажки

Вечером 2 августа жители краевого центра сообщили в спасательную службу, что в открытом окне третьего этажа общежития между карнизом и подоконником сидит девочка и зовет маму. До приезда спасателей жильцы многоэтажки развернули на улице одеяло на случай, если ребенок сорвется.

Сотрудники ПАСС подставили к окну лестницу и через нее попали в квартиру, где помимо четырехлетней девочки в кроватке лежал годовалый ребенок. Спасатели нашли на холодильнике запасные ключи и изнутри открыли дверь, после чего передали детей полицейским и медикам скорой помощи, рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.