На Дону у кубанца изъяли килограмм героина

Краснодарский край, Ростовская область

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В Ростовской области задержали 24-летнего жителя Краснодарского края, которому передали сумку с наркотиками

При личном досмотре полицейские обнаружили, что в спортивной сумке молодого человека среди большого количества вещей есть коробка с двумя пакетами вещества неизвестного происхождения. В карманах одежды они также нашли четыре пакетика с наркотиком. 

Вещества направили на экспертизу. Ее результаты показали, что изъятое вещество — героин. Масса составила около 500 граммов. Полицейские обыскали съемную квартиру парня. Там они нашли и изъяли еще около 500 граммов такого же наркотика. 

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Молодого человека арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Наркотики Ростов-на-Дону
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