В Ростове нашли тело пропавшей после пробежки девушки

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после обнаружения тела 23-летней местной жительницы

Тело нашли ночью 3 сентября. На нем были повреждения, которые носят криминальный характер.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Ранее местные СМИ писали, что 30 августа в Ростове пропала 23-летняя девушка. Она вышла вечером на пробежку из дома на улице Борко в Северном микрорайоне. После этого ее никто не видел, сообщает Donday.