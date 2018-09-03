В Ростове нашли тело пропавшей после пробежки девушки

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после обнаружения тела 23-летней местной жительницы

Тело нашли ночью 3 сентября. На нем были повреждения, которые носят криминальный характер.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Ранее местные СМИ писали, что 30 августа в Ростове пропала 23-летняя девушка. Она вышла вечером на пробежку из дома на улице Борко в Северном микрорайоне. После этого ее никто не видел, сообщает Donday.

Ростов-на-Дону Следственный комитет Убийство
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