Компания МТС объединила безлимитный мобильный и проводной интернет в Краснодаре и Майкопе

Компания МТС объявила об объединении в один сервис безлимитного мобильного и домашнего интернета почти в 70 городах России, включая Краснодар, Анапу, Новороссийск и Майкоп

Клиенты МТС теперь смогут подключить на один лицевой счет проводной и мобильный интернет и пользоваться им без ограничений по трафику. Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов, включающих услуги для разных устройств, получат почти 140 каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и СМС для смартфона.

Стоимость конвергентных тарифов МТС в Краснодаре составляет 800 рублей. За эти деньги пользователи получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости до 100 Мбит/с, 1,5 тыс. минут и 1,5 тыс. СМС на номера своего региона, а также около 140 каналов цифрового или интерактивного ТВ.

«МТС стала первой компанией, которая вернула своим клиентам безлимитный мобильный интернет. Мы решили пойти дальше и объединить самые востребованные цифровые сервисы для наших клиентов. Объединяя домашний и мобильный безлимитный интернет, мы хотим дать абонентам максимальную свободу и простоту в использовании услуг связи. Появление такого сервиса почти в 70 городах России стало возможным благодаря существенному улучшению нашей сети, а также магистральных каналов передачи данных между регионами», — заключила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.