На Ставрополье за развращение семилетнего мальчика мужчине дали 13 лет колонии

Ставропольский край

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В станице Баклановской Ставропольского края мужчину приговорили к 13 годам колонии за развращение ребенка

Следствие установило, что в декабре 2017 года 46-летний местный житель присматривал за семилетним сыном своих знакомых у себя дома. В это время он совершал развратные действия в отношении мальчика.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста). Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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