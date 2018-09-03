На Ставрополье за развращение семилетнего мальчика мужчине дали 13 лет колонии

В станице Баклановской Ставропольского края мужчину приговорили к 13 годам колонии за развращение ребенка

Следствие установило, что в декабре 2017 года 46-летний местный житель присматривал за семилетним сыном своих знакомых у себя дома. В это время он совершал развратные действия в отношении мальчика.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста). Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.