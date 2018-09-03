В Ростовской области в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Новочеркасске 2 сентября произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Авария случилась на проспекте Ермака. Столкнулись автомобиль скорой помощи и машина ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля пытался проехать перекресток на мигающий сигнал светофора, когда в него врезалась скорая с включенной сиреной и проблесковым маячком.

В результате аварии легковой автомобиль отбросило на девушку-пешехода, а скорая перевернулась. Пострадали четыре человека: пешеход и три пассажира отечественной машины, сообщает «Кавказский узел».