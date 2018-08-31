В Адыгее задержали трех подозреваемых в похищении парня и вымогательстве 5 млн долларов

В Адыгее следователи задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении 25-летнего парня и вымогательстве 5 млн долларов за его освобождение

Как сообщали Юга.ру, 17 июля в центре поселка Тульского Майкопского района неизвестные мужчины посадили в машину 25-летнего сына местного предпринимателя и скрылись. Свидетелем этого происшествия стала продавец магазина, которая и сообщила о произошедшем в полицию.

В этот же день отцу парня позвонил неизвестный мужчина и потребовал передать 5 млн долларов за освобождение сына. Позже похитители снизили сумму до 1 млн долларов.

Родственники пропавшего нашли возле дома флешку с видеозаписью, на которой потерпевший сообщал о необходимости передать деньги за свое освобождение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Следователи установили, что похитители перевезли парня в частный дом Красногвардейского района, где больше месяца удерживали его, а 19 августа, не получив денежных средств, отпустили.

Личности похитителей удалось установить. Ими оказались трое жителей республики 26, 28 и 30 лет.

26-летний молодой человек сам пришел к следователю и признался в совершении преступления. 28-летний мужчина арестован.

В домах предполагаемых похитителей провели обыски и изъяли вещи, имеющие значение для следствия. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).