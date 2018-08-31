Tele2 подготовила для школьников онлайн-курс от популярного YouTube-блогера

К 1 сентября компания Tele2 запустила во всех регионах акцию Back2School, по которой можно приобрести смартфон и получить кешбэк

Акция Back2School под слоганом «Нравится детям, выгодно взрослым» стартовала 20 августа и продлится до 17 сентября. Проект помогает родителям подготовить ребенка к школе и приобрести современное 4G-устройство с кешбэком. По акции можно купить смартфоны Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.

Школьники, которые станут участниками акции, смогут пройти онлайн-курс от одного из топовых блогеров YouTube.

«Современные школьники охотно проводят время за просмотром роликов на YouTube и хорошо знают популярных блогеров. Так как многие из них мечтают вести свой блог, Tele2 предлагает покупателям 4G-смартфона по-настоящему желанный подарок. Это доступ на полгода к онлайн-урокам от известного видеоблогера Anny May. Ведущая YouTube-канала с 4,7 млн подписчиков расскажет, как создать интересный блог и сделать его популярным», — рассказали в пресс-службе компании Tele2.

Также оператор подготовил бонусы для пользователей тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». При покупке 4G-смартфона абоненты первого тарифа получают кешбэк 500 рублей, второго — 1 тыс. рублей. В Краснодарском крае и Адыгее «Мой онлайн» включает 30 Гб интернет-трафика за 300 рублей, «Мой онлайн+» — 22 Гб за 500 рублей. Таким образом, кешбэк превышает размер месячной абонентской платы.

Для просмотра онлайн-уроков юный абонент Tele2 получит СМС со ссылкой на видеохостинг и пароль. Чтобы посетить виртуальный мастер-класс, нужно открыть плеер и ввести данные из сообщения.