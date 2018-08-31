Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Дагестане

Дагестан

Распечатать

В Левашинском районе Дагестана в частном доме произошел пожар, жертвой которого стал ребенок

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в селе Наскент поступило ночью 29 августа. Местным жителям удалось потушить огонь до приезда спасателей. 

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что при пожаре пострадал один человек.

Источник в правоохранительных органах рассказал газете «Молодежь Дагестана», что во время пожара в доме был трехлетний ребенок, он погиб. Предварительной причиной смерти назвали отравление дымом.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Дагестане
В Крыму с затонувшего корабля XIX века подняли нераспечатанные духи
На Эльбрусе турист из Екатеринбурга сорвался в ущелье
В Сочи котятам леопарда сделали первые прививки
Власти Крыма назвали причину выброса химического вещества в Армянске
В нацпарке Сочи решили разрешить любительско-спортивную охоту на енотов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале