Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Дагестане

В Левашинском районе Дагестана в частном доме произошел пожар, жертвой которого стал ребенок

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в селе Наскент поступило ночью 29 августа. Местным жителям удалось потушить огонь до приезда спасателей.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что при пожаре пострадал один человек.

Источник в правоохранительных органах рассказал газете «Молодежь Дагестана», что во время пожара в доме был трехлетний ребенок, он погиб. Предварительной причиной смерти назвали отравление дымом.