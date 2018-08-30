На Эльбрусе турист из Екатеринбурга сорвался в ущелье

В горах Кабардино-Балкарии два туриста 30 августа обратились за помощью спасателей

В 16:30 поступила информация о том, что в 19 км от поселка Эльбрус на восточном склоне Эльбруса двум туристам из Екатеринбурга, которые оказались на высоте 3600 метров над уровнем моря, понадобилась помощь.

По данным агентства «Интерфакс-Юг», один из участников группы сорвался в ущелье Ирик-Чат и сломал палец на руке, из-за не смог подняться по обрыву, с которого упал. Его спутница вызвала МЧС.

К месту происшествия вышли три спасателя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, 11 августа на Эльбрусе у туриста из Австрии остановилось сердце на высоте 5000 метров. В этот же день спасатели достали альпиниста из ледовой трещины.

Позже в двух туристов на горе ударила молния. Один из них скончался во время транспортировки.