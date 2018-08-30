В Ростове-на-Дону мотоцикл сбил пешехода, три человека погибли

В Ростове-на-Дону в ночь на 30 августа мотоцикл сбил пешехода

На улице Нансена, 85 в 3:30 мотоцикл Suzuki сбил человека. В результате аварии погиб водитель мотоцикла, пассажир и пешеход, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.