В Ростове-на-Дону мотоцикл сбил пешехода, три человека погибли
Ростовская область Валерия Дульская
В Ростове-на-Дону в ночь на 30 августа мотоцикл сбил пешехода
На улице Нансена, 85 в 3:30 мотоцикл Suzuki сбил человека. В результате аварии погиб водитель мотоцикла, пассажир и пешеход, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.
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