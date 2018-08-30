В Дагестане неизвестный устроил перестрелку и ранил двоих полицейских

В Хасавюртовском районе Дагестана 29 августа неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции

Это произошло в селении Тотурбийкала. Полицейские увидели подозрительного мужчину и потребовали предъявить документы. Однако он начал стрелять из оружия неустановленного образца. Затем мужчина скрылся.

Правоохранители получили ранения средней тяжести. Их доставили в больницу. Сейчас жизни полицейских ничего не угрожает.

Мужчину разыскивают. В районе объявлен план «Перехват», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.