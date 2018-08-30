В Дагестане неизвестный устроил перестрелку и ранил двоих полицейских
В Хасавюртовском районе Дагестана 29 августа неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции
Это произошло в селении Тотурбийкала. Полицейские увидели подозрительного мужчину и потребовали предъявить документы. Однако он начал стрелять из оружия неустановленного образца. Затем мужчина скрылся.
Правоохранители получили ранения средней тяжести. Их доставили в больницу. Сейчас жизни полицейских ничего не угрожает.
Мужчину разыскивают. В районе объявлен план «Перехват», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, 20 августа пятеро неизвестных совершили нападения на полицейских в Грозном, Шалинском районе и селе Мескер-Юрт.
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