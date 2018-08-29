В Ростове у входа в больницу нашли лежащего пациента

В городской больнице скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону рассказали, почему неподалеку от входа в приемное отделение на земле лежал пациент

Видео с инцидентом появилось в группе «ВКонтакте» «Ростов главный». Очевидец показал мужчину с забинтованной головой, который лежит на земле неподалеку от входа в приемное отделение. По словам автора видео, пациента в 5:00 из больницы вывели медсестры.

В горбольнице рассказали, что пациент сам покинул медучреждение, позже его снова госпитализировали и сейчас он в отделении нейрохирургии.

«Пострадавший к нам обратился, его обследовали в приемном отделении. Пока оказывали первую помощь в травмпункте, он самовольно покинул отделение, около двух часов почти его не было. Потом повторно обратился, был госпитализирован, лежит в нейрохирургии, на лечении. Документов при нем не было», — рассказали в больнице ТАСС.