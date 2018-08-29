В Ставрополе на дорогу опрокинулся бензовоз с соляркой

На северо-западе Ставрополя 29 августа на дорогу после ДТП опрокинулась цистерна бензовоза

Авария случилась на Северном обходе в 16:50. В районе двухуровневой развязки грузовая «Газель» не уступила дорогу бензовозу MAN. В результате столкновения цистерна бензовоза опрокинулась на дорогу, разлилось 23 тонны солярки. Водитель бензовоза пострадал.

Движение транспорта по Северному обходу закрыто от гипермаркета «Лента» до кольцевой развязки села Надежда.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает «Интерфакс».