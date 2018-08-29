На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Волгограда, пропавшего три недели назад

Кабардино-Балкария

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В горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС нашли тело туриста, который пропал в начале августа

Вечером 28 августа спасатели добрались до тела альпиниста из Волгограда. Сотрудники МЧС разбили лагерь на высоте более 4000 метров под скалой «Утюг», обследовали район и запланировали начало работ по эвакуации тела на 4:00.

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Спасатели рассказали, что в районе, где нашли погибшего, сильный камнепад, который затруднил подступ к участку, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, 6 августа при восхождении на Эльбрус пропал 58-летний турист-одиночка из Волгограда.

Поиски велись в течение всего месяца. Накануне девять спасателей отправились в район ледника Битюк Тюбе, где ранее группа альпинистов нашла тело мужчины из Волгограда.

Альпинизм МЧС
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