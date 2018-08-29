На Ставрополье нашли пропавшую 15-летнюю девочку

В Ипатове Ставропольского края 29 августа нашли пропавшую 15-летнюю Стефанию Петренко

Сотрудники следственного комитета установили местонахождение пропавшей девочки. Несколько дней она гуляла по городу и общалась со своими знакомыми. Ее доставили к следователю. Сейчас выясняют обстоятельства ее ухода из дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Ипатове с 27 августа искали 15-летнюю девочку.