На Ставрополье нашли пропавшую 15-летнюю девочку
Ставропольский край Валерия Дульская
В Ипатове Ставропольского края 29 августа нашли пропавшую 15-летнюю Стефанию Петренко
Сотрудники следственного комитета установили местонахождение пропавшей девочки. Несколько дней она гуляла по городу и общалась со своими знакомыми. Ее доставили к следователю. Сейчас выясняют обстоятельства ее ухода из дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Ипатове с 27 августа искали 15-летнюю девочку.
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