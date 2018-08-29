В Кабардино-Балкарии ищут 31-летнюю женщину, пропавшую без вести год назад
Полиция Кабардино-Балкарской Республики разыскивает пропавшую без вести 31-летнюю местную жительницу
В мае 2017 года Марьяна Залова, зарегистрированная в селе Шалушка Чегемского района, перестала выходить на связь с родственниками. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 158-160 см, плотное телосложение, пухлые губы, карие глаза, темные волосы до плеч. Особая примета: родинка с правой стороны подбородка.
Всех, у кого есть какая-либо информация, которая поможет найти Марьяну Залову, просят сообщить по телефонам 8 (86630) 4-23-79, 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции, передает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.
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