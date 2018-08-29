На Ставрополье ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Ипатове Ставропольского края Следственный комитет ищет пропавшую Стефанию Петренко

Девочка 25 августа ушла из дома на улице Железнодорожной, 52 и не вернулась.

«Незадолго до этого подросток уходил из дома, гуляя по городу со своими знакомыми», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Рост девочки 168 см. Она имеет среднее телосложение, длинные русые волосы до пояса. На ней была белая кофта в черную полоску, джинсовые брюки и серые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в Ипатовский СО СУ СК РФ по Ставропольскому краю или по телефонам: 8 (865-42) 5-82-60 или 02.